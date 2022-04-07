«Не хватает уверенности в себе». Тренер Миколенко разочарован поражением

«Эвертон» в матче с конкурентом за выживание «Бернли» уступил 2:3. Наставник Фрэнк Лэмпард надеется, что игроки смогут изменить ситуацию.

«Команде не хватает уверенности в себе, поэтому игрокам нужно работать усердно, чтобы пройти через это. Мы находимся в битве за выживание».

«В таблице мы все еще опережаем «Бернли», но жаль, что команда проиграла матч, в котором вела в счете. Был счет 2:1 в нашу пользу, мы должны были выигрывать», - сказал Лэмпард.

Украинец Виталий Миколенко в этом матче сумел заработать пенальти.