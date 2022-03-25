УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Без бана. Кирьоса финансово наказали за бросок ракеткой в болбоя

Ник очень легко отделался

  • 25.03.2022 18:56
  • 392 просмотра
  • 0 комментариев
Без бана. Кирьоса финансово наказали за бросок ракеткой в болбоя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на 25 тысяч долларов за свои действия во время матча против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.
 
Ник получил 20 тысяч штрафа за неаккуратный бросок ракеткой, которая, отскочив от корта, едва не попала в голову болбоя. Это максимальная сумма штрафа за неспортивное поведение. 
 
Еще пять тысяч австралиец заплатит за нецензурные выражения во время матча.

Источник — Twitter

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности