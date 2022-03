Без бана. Кирьоса финансово наказали за бросок ракеткой в болбоя

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на 25 тысяч долларов за свои действия во время матча против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.



Ник получил 20 тысяч штрафа за неаккуратный бросок ракеткой, которая, отскочив от корта, едва не попала в голову болбоя. Это максимальная сумма штрафа за неспортивное поведение.



Еще пять тысяч австралиец заплатит за нецензурные выражения во время матча.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG