Без бана. Кирьоса финансово наказали за бросок ракеткой в болбоя

Скандальный австралийский теннисист Ник Кирьос оштрафован на 25 тысяч долларов за свои действия во время матча против испанца Рафаэля Надаля в рамках 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс.
Ник получил 20 тысяч штрафа за неаккуратный бросок ракеткой, которая, отскочив от корта, едва не попала в голову болбоя. Это максимальная сумма штрафа за неспортивное поведение.
Еще пять тысяч австралиец заплатит за нецензурные выражения во время матча.
That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG— Billy Bang (@villievang) March 18, 2022
Источник — Twitter
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