Малиновский назван игроком месяца в составе Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский назван лучшим игроком прошлого месяца в итальянском клубе.



В феврале украинец сыграл семь матчей, в которых забил три гола.



Отметим также, что во вчерашнем матче Лиги Европы против «Байера» (3:2) на счету Руслана было два ассиста и одно взятие ворот.