Малиновский назван игроком месяца в составе Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский назван лучшим игроком прошлого месяца в итальянском клубе.
В феврале украинец сыграл семь матчей, в которых забил три гола.
Отметим также, что во вчерашнем матче Лиги Европы против «Байера» (3:2) на счету Руслана было два ассиста и одно взятие ворот.
Il vostro https://t.co/mwUMGa5ryM Player of the Month di febbraio è 🥁 @malinovskyi18! 🔥 Complimenti, Ruslan! 👏— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 11, 2022
Your February #AtalantaPOTM is 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Congratulations, Ruslan! 👏#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/OIF7PTGBX2
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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