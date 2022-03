Малиновский назван игроком месяца в составе Аталанты

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский назван лучшим игроком прошлого месяца в итальянском клубе.



В феврале украинец сыграл семь матчей, в которых забил три гола.



Отметим также, что во вчерашнем матче Лиги Европы против «Байера» (3:2) на счету Руслана было два ассиста и одно взятие ворот.

Il vostro https://t.co/mwUMGa5ryM Player of the Month di febbraio è 🥁 @malinovskyi18! 🔥 Complimenti, Ruslan! 👏



Your February #AtalantaPOTM is 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Congratulations, Ruslan! 👏#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/OIF7PTGBX2