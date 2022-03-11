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Малиновский назван игроком месяца в составе Аталанты

Руслан был лучшим в феврале

  • 11.03.2022 19:22
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский назван игроком месяца в составе Аталанты
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский назван лучшим игроком прошлого месяца в итальянском клубе.
 
В феврале украинец сыграл семь матчей, в которых забил три гола.
 
Отметим также, что во вчерашнем матче Лиги Европы против «Байера» (3:2) на счету Руслана было два ассиста и одно взятие ворот.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(2 голоса)

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Комментарии
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    Face Control, 11.03.2022 19:43
    0
    Кто бы сомневался, Руся топ.
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    Spectra, 11.03.2022 19:38 (изменен)
    0
    Кто бы сомневался, лидер Аталанты, а Гасперини не хотел его видеть в команде.
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