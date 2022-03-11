УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Аталанта
3 : 2
Байер
10.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Бенефис Малиновского, ничья в Барселоне

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

  • 11.03.2022 00:04
  • 1175 просмотров
  • 0 комментариев
Лига Европы. Бенефис Малиновского, ничья в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала Лиги Европы. Руслан Малиновский стал героем матча против «Байера»: его гол и два ассиста принесли «Аталанте» победу 3:2.

«Брага» неожиданно обыграла «Монако» 2:0, «Рейнджерс» разгромил «Црвену Звезду», а «Барселона» не сумела распечатать ворота «Галатасарая».

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

«Аталанта» - «Байер» - 3:2
Голы: Малиновский 23, Муриэль 25, 49 – Арангис 11, Диаби 63

«Барселона» - «Галатасарай» - 0:0

«Брага» - «Монако» - 2:0
Голы: Руис 3, Оливейра 89

«Рейнджерс» - «Црвена Звезда» - 3:0
Голы: Таверньер 11, Морелос 15, Балогун 51

Ранее «Севилья» минимально обыграла «Вест Хэм».

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности