Лига Европы. Бенефис Малиновского, ничья в Барселоне

Состоялись еще четыре матча 1/8 финала Лиги Европы. Руслан Малиновский стал героем матча против «Байера»: его гол и два ассиста принесли «Аталанте» победу 3:2.
«Брага» неожиданно обыграла «Монако» 2:0, «Рейнджерс» разгромил «Црвену Звезду», а «Барселона» не сумела распечатать ворота «Галатасарая».
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
«Аталанта» - «Байер» - 3:2
Голы: Малиновский 23, Муриэль 25, 49 – Арангис 11, Диаби 63
«Барселона» - «Галатасарай» - 0:0
«Брага» - «Монако» - 2:0
Голы: Руис 3, Оливейра 89
«Рейнджерс» - «Црвена Звезда» - 3:0
Голы: Таверньер 11, Морелос 15, Балогун 51
Ранее «Севилья» минимально обыграла «Вест Хэм».
Источник — Sport.ua
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