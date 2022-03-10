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ВИДЕО. Гол + пас Малиновского в матче с Байером

Украинский хавбек «Аталанты» отметился двумя результативными действиями

  • 10.03.2022 23:02
  • 4586 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гол + пас Малиновского в матче с Байером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома принимает «Байер». После первого тайма счет 2:1 в пользу итальянцев.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды на матч. На 23-й минуте он сравнял счет в матче, а на 25-й сделал голевую передачу на Луиса Муриэля.

Гол Малиновского (23-я минута):

Голевая передача Малиновского на Муриэля (25-я минута):

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Voxa Hvedyk, 10.03.2022 23:09
    +4
    Руслан
    Ссылка
    online
    kadaad, 10.03.2022 23:08
    -7
    А в сборной никакущий.
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