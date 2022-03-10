ВИДЕО. Гол + пас Малиновского в матче с Байером

Сегодня «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома принимает «Байер». После первого тайма счет 2:1 в пользу итальянцев.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в основе своей команды на матч. На 23-й минуте он сравнял счет в матче, а на 25-й сделал голевую передачу на Луиса Муриэля.

Гол Малиновского (23-я минута):

Голевая передача Малиновского на Муриэля (25-я минута):