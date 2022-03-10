Лига Европы. Малиновский – в основе Аталанты на матч против Байера

Сегодня, 10 марта «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома примет «Байер». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч.
Составы команд:
«Аталанта»: Муссо – Толой, Демирал, Джимсити - Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста – Коопмейнес, Малиновский, Муриэль
«Байер»: Градецки – Баккер, Тапсоба, Та, Фримпонг – Паласиос, Арангис, Виртц, Адли, Диаби - Аларио
Источник — УЕФА
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