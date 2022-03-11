В первом матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» обыграла немецкий «Байер» со счетом 3:2.
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Байер).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Чарлес Арангис (Байер).
Источник — MEGOGO
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