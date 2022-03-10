Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Севилье

Сегодня «Севилья» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома минимально обыграла «Вест Хэм» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Мунира Эль-Хаддади.
Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко матч пропускал. Клуб предоставил ему отпуск в связи с войной в Украине.
«Севилья» - «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Эль-Хаддади 60
Источник — Sport.ua
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