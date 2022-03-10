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Севилья
1 : 0
Вест Хэм
10.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Севилье

Испанский клуб одержал минимальную победу

  • 10.03.2022 22:01
  • 424 просмотра
  • 1 комментарий
Лига Европы. Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Севилье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Севилья» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома минимально обыграла «Вест Хэм» - 1:0. Единственный гол в матче на счету Мунира Эль-Хаддади.

Украинский форвард «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко матч пропускал. Клуб предоставил ему отпуск в связи с войной в Украине.

«Севилья» - «Вест Хэм» - 1:0
Гол: Эль-Хаддади 60

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Arg, 10.03.2022 22:17
    0
    И севам этого хватит, зная их нудность.
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