Вест Хэм предоставил Ярмоленко отдых из-за войны в Украине

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, что украинский вингер Андрей Ярмоленко получил отдых.

Из-за вторжения России в Украину игрок не готов сейчас выходить на поле.

«Андрей не в лучшем состоянии сейчас. Мы дали ему несколько дней отдыха. Я с ним разговаривал, он очень взволнован».

«Надеемся, его семья в безопасности», - сказал Мойес.