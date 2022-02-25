Вест Хэм предоставил Ярмоленко отдых из-за войны в Украине

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, что украинский вингер Андрей Ярмоленко получил отдых.
Из-за вторжения России в Украину игрок не готов сейчас выходить на поле.
«Андрей не в лучшем состоянии сейчас. Мы дали ему несколько дней отдыха. Я с ним разговаривал, он очень взволнован».
«Надеемся, его семья в безопасности», - сказал Мойес.
Источник — BBC
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