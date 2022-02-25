Вест Хэм предоставил Ярмоленко отдых из-за войны в Украине

Дэвид Мойес рассказал, что украинец не готов играть

  • 25.02.2022 18:20
  • 648 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм предоставил Ярмоленко отдых из-за войны в Украине
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о том, что украинский вингер Андрей Ярмоленко получил отдых.

Из-за вторжения России в Украину игрок не готов сейчас выходить на поле.

«Андрей не в лучшем состоянии сейчас. Мы дали ему несколько дней отдыха. Я с ним разговаривал, он очень взволнован».

«Надеемся, его семья в безопасности», - сказал Мойес.

Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    t2_romario, 25.02.2022 18:25
    +1
    Мудаки, краще б в основу і капітанську пов'язку
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