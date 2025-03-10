Впервые с 1967 года Ювентус проиграл домашний матч лиги с разницей в 4 мяча

«Ювентус» в последней игре разгромно уступил «Аталанте» и впервые с 1967 года проиграл домашний поединок Серии А с разницей в 4 мяча.

9 марта состоялась встреча 28-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 4:0.

Последний раз подобный случай случался 22 октября 1967 года, когда «старая сеньора» на своем поле проиграла «Торино» со счетом 0:4.

В текущей кампании Серии А команда Тьяго Мотты располагается на четвертой строчке в турнирной таблице (13 побед, 13 ничьих, 2 поражения).