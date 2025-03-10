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Италия
10 марта 2025, 21:40 | Обновлено 10 марта 2025, 21:42
282
0

Впервые с 1967 года Ювентус проиграл домашний матч лиги с разницей в 4 мяча

«Аталанта» в гостях розгромила «старую сеньйору»

10 марта 2025, 21:40 | Обновлено 10 марта 2025, 21:42
282
0
Впервые с 1967 года Ювентус проиграл домашний матч лиги с разницей в 4 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в последней игре разгромно уступил «Аталанте» и впервые с 1967 года проиграл домашний поединок Серии А с разницей в 4 мяча.

9 марта состоялась встреча 28-го тура чемпионата Италии между командами «Ювентус» и «Аталанта». Матч завершился разгромной победой «бергамасков» со счетом 4:0.

Последний раз подобный случай случался 22 октября 1967 года, когда «старая сеньора» на своем поле проиграла «Торино» со счетом 0:4.

В текущей кампании Серии А команда Тьяго Мотты располагается на четвертой строчке в турнирной таблице (13 побед, 13 ничьих, 2 поражения).

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Ювентус Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Ювентус - Аталанта статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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