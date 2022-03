Болельщики сборной Шотландии начали собирать деньги Украине

Болельщики сборной Шотландии начали сбор денег для граждан Украины, которые страдают от последствий войны.

Благотворительная организация TA Sunshine Appeal начала сбор средств для помощи детям из Украины. Об этом сообщает TA Sunshine Appeal.

Акция стартовала 3 марта, а 4 марта организация сообщила в твиттере, что уже собрано 858 фунтов (около 34 тысяч гривен).

TA Sunshine Appeal с 1999 года собирает деньги для помощи детям из стран, где сборная Шотландия проводит выездные матчи. Сборная Украины сыграет против шотландцев в отборе ЧМ-2022.

🇺🇦 ❤️ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

In just over 24 hours, you've donated £858.01, yes £858.01 🥰



Please send via PayPal

info@tasunshineappeal.co.uk



This isn't a criticism but please select 'Friend and Family' option if you send money, as without it, not all your money will reach us 👍#EverywhereWeGo https://t.co/I9gAGSbB4l