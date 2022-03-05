УЕФА хочет перенести матч Украины с Шотландией на июнь

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что находится на контакте с президентом УЕФА Александером Чеферином.
УЕФА планирует перенести матч отбора плей-офф ЧМ-2022 Шотландия - Украина на лето.
Из-за агрессии России против Украины команда Александра Петракова не сможет сыграть в марте, но, возможно, ситуация позволит провести встречу позже.
«Говорил с Александером Чеферином. Он стоит за украинский футбол».
«Понимаю, что сейчас никому не до футбола, но президент УЕФА сказал, что матч Украины с Шотландией перенесут на июнь», - сказал Срна.
Официально УЕФА эту информацию еще не подтвердил.
Источник — Денисов Time
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