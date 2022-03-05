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УЕФА хочет перенести матч Украины с Шотландией на июнь

Дарио Срна рассказал о планах УЕФА

  • 05.03.2022 20:36
  • 2576 просмотров
  • 2 комментария
УЕФА хочет перенести матч Украины с Шотландией на июнь
© uaf.ua

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что находится на контакте с президентом УЕФА Александером Чеферином.

УЕФА планирует перенести матч отбора плей-офф ЧМ-2022 Шотландия - Украина на лето.

Из-за агрессии России против Украины команда Александра Петракова не сможет сыграть в марте, но, возможно, ситуация позволит провести встречу позже.

«Говорил с Александером Чеферином. Он стоит за украинский футбол».

«Понимаю, что сейчас никому не до футбола, но президент УЕФА сказал, что матч Украины с Шотландией перенесут на июнь», - сказал Срна.

Официально УЕФА эту информацию еще не подтвердил.

Источник — Денисов Time

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Kinelan, 05.03.2022 20:39
    +1
    Ну там є матчі Ліги Націй - можна ними пожертвувати заради плей-офф. Бо зараз Україна просто ніяк не збере склад - футболісти не зможуть покинути Україну по закону - да і добиратися зараз дуже тяжко
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    online
    Arg, 05.03.2022 21:44
    -1
    Уже бы сыграли любым составом и забыли. Как это сделали баскетболисты с Испанией. Лишь бы не технарь.
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