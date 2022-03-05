УЕФА хочет перенести матч Украины с Шотландией на июнь

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, что находится на контакте с президентом УЕФА Александером Чеферином.

УЕФА планирует перенести матч отбора плей-офф ЧМ-2022 Шотландия - Украина на лето.

Из-за агрессии России против Украины команда Александра Петракова не сможет сыграть в марте, но, возможно, ситуация позволит провести встречу позже.

«Говорил с Александером Чеферином. Он стоит за украинский футбол».

«Понимаю, что сейчас никому не до футбола, но президент УЕФА сказал, что матч Украины с Шотландией перенесут на июнь», - сказал Срна.

Официально УЕФА эту информацию еще не подтвердил.