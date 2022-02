С каким паспортом? Мораес покинул территорию Украины

Президент румынской футбольной федерации встретил легионеров «Шахтера» и «Динамо» после пересечения ими румынской границы. Дальше они последуют в Бухарест.



Примечательно, что в числе 42 беженцев (игроки и их семьи) оказался и бывший бразилец Жуниор Мораес, у которого есть украинский паспорт.



Следует уточнить, что после введения военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 покидать страну запрещено.

