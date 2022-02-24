ВИДЕО. Легионеры Шахтера и Динамо хотят покинуть Украину

Латиноамериканцы в шоке

  • 24.02.2022 14:48
  • 1256 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Легионеры Шахтера и Динамо хотят покинуть Украину
© ФК Шахтер Донецк. Давид Нерес

Легионеры «Шахтера» и «Динамо» записали обращение к властям Бразилии с просьбой помочь им покинуть Украину.
 
Латиноамериканцы заявили, что «их держат в отеле в Киеве», куда они прибыли в спешке. Футболисты и их жены жалуются, что чувствуют себя брошенными.
 
Обращение опубликовал вингер «Шахтера» Давид Нерес в своем инстаграме. На видео присутствуют Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон, а также уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена и бразильский вингера Витиньо. 
 
Еще трое бразильских футболистов, которые играют в луганской «Заре», также обратились за поддержкой к властям своей страны.

Источник — Maisfutebol

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    kadaad, 24.02.2022 14:58
    -1
    Пендель под жопу и пусть валят!
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