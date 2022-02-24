ВИДЕО. Легионеры Шахтера и Динамо хотят покинуть Украину

Легионеры «Шахтера» и «Динамо» записали обращение к властям Бразилии с просьбой помочь им покинуть Украину.



Латиноамериканцы заявили, что «их держат в отеле в Киеве», куда они прибыли в спешке. Футболисты и их жены жалуются, что чувствуют себя брошенными.



Обращение опубликовал вингер «Шахтера» Давид Нерес в своем инстаграме. На видео присутствуют Педриньо, Витао, Додо, Маркос Антонио, Марлон, Фернандо, Майкон, а также уругвайский легионер «Динамо» Карлос де Пена и бразильский вингера Витиньо.



Еще трое бразильских футболистов, которые играют в луганской «Заре», также обратились за поддержкой к властям своей страны.