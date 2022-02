Капитан Ювентуса: «Мои мысли и солидарность с украинским народом»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини в Твиттере высказался по поводу военной агрессии России против Украины:

«Пробуждение этим утром было шокирующим и травмирующим. Я понял, что я беспомощен, глядя на изображения, которые не мог понять. Я до конца надеялся, что до этого не дойдет, и что кризис не перерастет в конфликт.

Я надеюсь, что эффект домино не сработает, и что дипломатия сможет залечить столь серьезный разлад. Мои мысли и моя солидарность с украинским народом и всеми людьми, которые стали жертвами этой войны».

Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico.

Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso.

Ho sperato fino all'ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto.