Фаны дождались. Клуб Миколенко готовится к открытию нового стадиона

Уже с сезона 2025/26 «Эвертон» переедет на новый стадион, который клуб с проблемами начал строить с 2017 года.

В последние годы у ливерпульцев были финансовые проблемы, однако это не помешало закончить строительство арены, которая будет принимать матчи Евро-2028.

Сообщается, что уже в феврале планируется тестовое открытие стадиона, но пока на матче команды U-18. До лета «Эвертон» планирует проведение 2-3 игр юношеской и молодежной команд, чтобы болельщики могли оценить новую арену.

А уже со следующего сезона команда полноценно переедет на новый стадион, который вмещает почти 53 тысячи человек.