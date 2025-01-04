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Англия
04 января 2025, 14:32 | Обновлено 04 января 2025, 14:41
477
0

Фаны дождались. Клуб Миколенко готовится к открытию нового стадиона

Эвертон до конца сезона успеет провести открытие

04 января 2025, 14:32 | Обновлено 04 января 2025, 14:41
477
0
Фаны дождались. Клуб Миколенко готовится к открытию нового стадиона
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже с сезона 2025/26 «Эвертон» переедет на новый стадион, который клуб с проблемами начал строить с 2017 года.

В последние годы у ливерпульцев были финансовые проблемы, однако это не помешало закончить строительство арены, которая будет принимать матчи Евро-2028.

Сообщается, что уже в феврале планируется тестовое открытие стадиона, но пока на матче команды U-18. До лета «Эвертон» планирует проведение 2-3 игр юношеской и молодежной команд, чтобы болельщики могли оценить новую арену.

А уже со следующего сезона команда полноценно переедет на новый стадион, который вмещает почти 53 тысячи человек.

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Иван Зинченко Источник: Liverpool Echo
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