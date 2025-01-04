Фаны дождались. Клуб Миколенко готовится к открытию нового стадиона
Эвертон до конца сезона успеет провести открытие
Уже с сезона 2025/26 «Эвертон» переедет на новый стадион, который клуб с проблемами начал строить с 2017 года.
В последние годы у ливерпульцев были финансовые проблемы, однако это не помешало закончить строительство арены, которая будет принимать матчи Евро-2028.
Сообщается, что уже в феврале планируется тестовое открытие стадиона, но пока на матче команды U-18. До лета «Эвертон» планирует проведение 2-3 игр юношеской и молодежной команд, чтобы болельщики могли оценить новую арену.
А уже со следующего сезона команда полноценно переедет на новый стадион, который вмещает почти 53 тысячи человек.
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