ВИДЕО. Странное решение арбитра. За что удалили Ярмоленко

Сегодня украинский вингер Андрей Ярмоленко получил прямую красную карточку в матче ‹Вест Хэма» U-23.
Сообщалось, что игрока удалили за потасовку с футболистом соперника, но оказалось, что все было не так. Видимо, судья решил, что Ярмоленко ударил соперника локтем.
Yarmolenko has been shown a red for some reason? 🤷🏻♂️— RisingHammers (@RisingHammers) February 11, 2022
Very poor decision from the ref there. pic.twitter.com/SQ2lOCANCY
Источник — Sport.ua
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Але це не був різкий рух , чи відмашка, захисник ніяк не постраждав. Дивне рішення.
Арбітр точно не з окр?
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