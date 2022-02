ВИДЕО. Странное решение арбитра. За что удалили Ярмоленко

Сегодня украинский вингер Андрей Ярмоленко получил прямую красную карточку в матче ‹Вест Хэма» U-23.

Сообщалось, что игрока удалили за потасовку с футболистом соперника, но оказалось, что все было не так. Видимо, судья решил, что Ярмоленко ударил соперника локтем.



Yarmolenko has been shown a red for some reason? 🤷🏻‍♂️



Very poor decision from the ref there. pic.twitter.com/SQ2lOCANCY