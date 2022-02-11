ВИДЕО. Странное решение арбитра. За что удалили Ярмоленко

Не совсем понятно, что сделал украинец

  • 11.02.2022 19:32
  • 3996 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Странное решение арбитра. За что удалили Ярмоленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня украинский вингер Андрей Ярмоленко получил прямую красную карточку в матче ‹Вест Хэма» U-23.

Сообщалось, что игрока удалили за потасовку с футболистом соперника, но оказалось, что все было не так. Видимо, судья решил, что Ярмоленко ударил соперника локтем.
 

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Alexsandr B, 11.02.2022 19:35
    +9
    Толком ничего не видно, но никакого криминала там точно нет
    Ссылка
    online
    Standard, 11.02.2022 19:49
    +6
    Суддя побачив небезпечну дію ліктем біля голови суперника.
    Але це не був різкий рух , чи відмашка, захисник ніяк не постраждав. Дивне рішення.
    Арбітр точно не з окр?
    Ссылка
    online
    Trollface, 11.02.2022 19:44
    -3
    Похоже за удар по лицу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности