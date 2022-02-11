Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23

Не слишком удачное выступление украинца

  • 11.02.2022 17:26
  • 3695 просмотров
  • 4 комментария
Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер Андрей Ярмоленко получает практику в составе «Вест Хэма» U-23, который сегодня провел матч против «Суонси» U-23 в рамках Кубка Премьер-Лиги.

В конце первого тайма Андрей после углового вывел лондонцев вперед, однако уже на 50-й минуте получил прямую красную карточку за потасовку с Беном Эриксоном.

В нынешнем сезоне Ярмоленко получает мало игровой практики в АПЛ, выходя на последние минуты. Однако в кубковых турнирах украинец играет достаточно стабильно.

Недавно Ярмоленко отыграл 120 минут в Кубке Англии.

Источник — Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
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    online
    8stevengerrard8, 11.02.2022 17:57
    +2
    Судя по эмоциям после забитого гола... не долго Андрею осталось в Вест Хэме
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    online
    kenevsergeyy@rambler.ru, 11.02.2022 17:36
    +1
    Красава......это накопилось.....Англия,эАнглия....перебирайс
    я в Динамо пока не поздно будешь нашим капитаном!!!!
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    online
    Олег Прок, 11.02.2022 18:02
    0
    8stevengerrard8, 11.02.2022 17:57
    Судя по эмоциям после забитого гола... не долго Андрею осталось в Вест Хэме
    У него контракт летом заканчивается. Уйдет свободным агентом. Либо Турция, либо назад в Динамо Киев
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    anacreon, 11.02.2022 18:15 (изменен)
    -1
    Если у Ярмоленка есть еще хоть какие-то амбиции показать, что он не флопнулся в Европе, то нужно с агентом проситься куда-то в середнячок в Италии. За бесплатно и на небольшую зарплату думаю, что взяли бы.
    Потому что возвращаться в Динамо в упл болото это совсем уже стыдно. Кроме первых нескольких месяцев в Борруссии нигде себя толком не показал. Англия для него слишком быстрая. Италия как раз нормально. Разные Сампдории, Торино, Болонья были бы нормально. Еще бы годика два мог побегать. Вдруг бы поперло. Уже бы чуток менее стыдно было.
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