Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23

Украинский вингер Андрей Ярмоленко получает практику в составе «Вест Хэма» U-23, который сегодня провел матч против «Суонси» U-23 в рамках Кубка Премьер-Лиги.

В конце первого тайма Андрей после углового вывел лондонцев вперед, однако уже на 50-й минуте получил прямую красную карточку за потасовку с Беном Эриксоном.

В нынешнем сезоне Ярмоленко получает мало игровой практики в АПЛ, выходя на последние минуты. Однако в кубковых турнирах украинец играет достаточно стабильно.

Недавно Ярмоленко отыграл 120 минут в Кубке Англии.