Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23

Украинский вингер Андрей Ярмоленко получает практику в составе «Вест Хэма» U-23, который сегодня провел матч против «Суонси» U-23 в рамках Кубка Премьер-Лиги.
В конце первого тайма Андрей после углового вывел лондонцев вперед, однако уже на 50-й минуте получил прямую красную карточку за потасовку с Беном Эриксоном.
В нынешнем сезоне Ярмоленко получает мало игровой практики в АПЛ, выходя на последние минуты. Однако в кубковых турнирах украинец играет достаточно стабильно.
Недавно Ярмоленко отыграл 120 минут в Кубке Англии.
Источник — Sport.ua
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я в Динамо пока не поздно будешь нашим капитаном!!!!
Потому что возвращаться в Динамо в упл болото это совсем уже стыдно. Кроме первых нескольких месяцев в Борруссии нигде себя толком не показал. Англия для него слишком быстрая. Италия как раз нормально. Разные Сампдории, Торино, Болонья были бы нормально. Еще бы годика два мог побегать. Вдруг бы поперло. Уже бы чуток менее стыдно было.
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