ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала защитника Баварии на следующий сезон

Защитник Никлас Зюле, который выступает за «Баварию», летом продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».

Контракт Зюле с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона, и немецкий футболист перейдет в новый клуб летом на правах свободного агента. Достигнута договоренность по поводу сезона 2022/23, но ожидается, что контракт будет действовать 4 года.

В текущем сезоне Никлас Зюле провел за «Баварию» 19 матчей в Бундеслиге, 2 игры Кубка Германии, 1 поединок Суперкубка и 4 встречи Лиги чемпионов. Забитыми голами не отметился.

Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj