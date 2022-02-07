ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала защитника Баварии на следующий сезон

Защитник Никлас Зюле, который выступает за «Баварию», летом продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии».
Контракт Зюле с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона, и немецкий футболист перейдет в новый клуб летом на правах свободного агента. Достигнута договоренность по поводу сезона 2022/23, но ожидается, что контракт будет действовать 4 года.
В текущем сезоне Никлас Зюле провел за «Баварию» 19 матчей в Бундеслиге, 2 игры Кубка Германии, 1 поединок Суперкубка и 4 встречи Лиги чемпионов. Забитыми голами не отметился.
Borussia Dortmund has signed Niklas Süle for the 2022/23 season ✍️ pic.twitter.com/WC7EeffRXj— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 7, 2022
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.