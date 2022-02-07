ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала защитника Баварии на следующий сезон

Контракт Никласа Зюле с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона

  • 07.02.2022 20:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д подписала защитника Баварии на следующий сезон
© ФК Боруссия Д. Никлас Зюле

Защитник Никлас Зюле, который выступает за «Баварию», летом продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». 

Контракт Зюле с мюнхенцами истекает в конце текущего сезона, и немецкий футболист перейдет в новый клуб летом на правах свободного агента. Достигнута договоренность по поводу сезона 2022/23, но ожидается, что контракт будет действовать 4 года.

В текущем сезоне Никлас Зюле провел за «Баварию» 19 матчей в Бундеслиге, 2 игры Кубка Германии, 1 поединок Суперкубка и 4 встречи Лиги чемпионов. Забитыми голами не отметился.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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