Известный журналист подтвердил, что Луис Адриано возвращается в Европу

Бывший форвард «Шахтера» продолжит карьеру в Турции

  • 03.02.2022 14:40
  • 512 просмотров
  • 4 комментария
Известный журналист подтвердил, что Луис Адриано возвращается в Европу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории донецкого «Шахтера», в ближайшее время подпишет контракт с «Антальяспором».

Информацию об этом подтвердил известный журналист Фабрицио Романо. По его данным, форвард вместе с агентом вылетел из Бразилии в Турцию, где подпишет договор со сроком действия до лета 2023 года.

Накануне Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.

Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Шубы в цене, 03.02.2022 14:53 (изменен)
    +1
    ___FunnyCat, 03.02.2022 14:47
    уникальное бревно
    Это бревно забило 6 голов и сделало 4 передачи в играх с вашей дырой
    Ссылка
    online
    Face Control, 03.02.2022 14:53
    -1
    ___FunnyCat, 03.02.2022 14:47
    уникальное бревно
    Ага, ох как это «бревно» вас е в своё время.
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    online
    ___FunnyCat, 03.02.2022 14:47
    -2
    уникальное бревно
    Ссылка
    online
    mayakovskiy1, 03.02.2022 14:43
    -2
    ох жаль. В Динамо было бы эпичнее. К своему цыганскому королю
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