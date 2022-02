Известный журналист подтвердил, что Луис Адриано возвращается в Европу

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории донецкого «Шахтера», в ближайшее время подпишет контракт с «Антальяспором».

Информацию об этом подтвердил известный журналист Фабрицио Романо. По его данным, форвард вместе с агентом вылетел из Бразилии в Турцию, где подпишет договор со сроком действия до лета 2023 года.

Накануне Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.

Brazilian striker Luiz Adriano’s now flying from Brazil to Turkey with his agent in order to sign his contract with Antalyaspor. Deal until June 2023. Official statement soon. 🇧🇷🇹🇷 #transfers pic.twitter.com/sC72j7hvX9