Известный журналист подтвердил, что Луис Адриано возвращается в Европу

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, который является лучшим бомбардиром в истории донецкого «Шахтера», в ближайшее время подпишет контракт с «Антальяспором».

Информацию об этом подтвердил известный журналист Фабрицио Романо. По его данным, форвард вместе с агентом вылетел из Бразилии в Турцию, где подпишет договор со сроком действия до лета 2023 года.

Накануне Луис Адриано расторг контракт с «Палмейрасом», где выступал в последнее время, и туркам достанется в качестве свободного агента.