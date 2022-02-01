Бывший форвард Шахтера Луис Адриано близок к возвращению в Европу

На бразильца претендует турецкий «Антальяспор»

  • 01.02.2022 20:33
  • 2174 просмотра
  • 3 комментария
Бывший форвард Шахтера Луис Адриано близок к возвращению в Европу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано (слева)

34-летний нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, который известен в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер», может вскоре вернуться в Европу.

Интерес к бразильцу проявляет клуб турецкой Суперлиги «Антальяспор», который не так давно подписал бывшего нападающего киевского «Динамо» Адмира Мехмеди.

«Антальяспор» ныне занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, отчаянно борясь за право сохранить прописку в элитарном дивизионе.

Луис Адриано находится не в лучших отношениях с болельщиками «Палмейраса», из-за чего в клубе хотят избавиться от возрастного форварда.

Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.

Источник — Spor.haber7.com

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Петр Яновский, 01.02.2022 21:19
    0
    ___FunnyCat, 01.02.2022 20:48
    🪵
    Этот игрок в матчах с нашим динамо
    Количество голов: 6
    Количество голевых передач: 4
    Ссылка
    online
    Face Control, 01.02.2022 21:18
    -1
    ___FunnyCat, 01.02.2022 20:48
    🪵
    Зачем ты так на своих автобусников?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 01.02.2022 20:48
    -1
    🪵
    Ссылка
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