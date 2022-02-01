Бывший форвард Шахтера Луис Адриано близок к возвращению в Европу

34-летний нападающий «Палмейраса» Луис Адриано, который известен в Украине по выступлениям за донецкий «Шахтер», может вскоре вернуться в Европу.
Интерес к бразильцу проявляет клуб турецкой Суперлиги «Антальяспор», который не так давно подписал бывшего нападающего киевского «Динамо» Адмира Мехмеди.
«Антальяспор» ныне занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, отчаянно борясь за право сохранить прописку в элитарном дивизионе.
Луис Адриано находится не в лучших отношениях с болельщиками «Палмейраса», из-за чего в клубе хотят избавиться от возрастного форварда.
Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.
Источник — Spor.haber7.com
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Количество голов: 6
Количество голевых передач: 4
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