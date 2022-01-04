Палмейрас откажется от услуг экс-форварда Шахтера

Бразильский «Палмейрас» намерен отказаться от услуг 34-летнего центрфорварда Луиса Адриано, который хорошо известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера».
Главный тренер «Палмейраса» Абел Феррейра уже уведомил Адриано, что тот не входит в его планы на новый сезон.
Ожидается, что «Палмейрас» попробует продать нападающего, а если это у клуба не получится, то будет готов рассмотреть возможность досрочного расторжения контракта, который действует еще полтора года.
Ранее сообщалось, что у Луиса Адриано возник конфликт с фанатами «Палмейраса», из-за которого форвард хотел покинуть клуб.
Источник — Globoesporte
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