Экс-форвард Динамо перешел из Вольфсбурга в Антальяспор

Форвард «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, который в Украине известен по выступлениям в составе «Динамо», продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги «Антальяспор».
С турецким клубом швейцарский футболист подписал контракт на 2,5 года. Другие подробности сделки не разглашаются.
В текущем сезоне 30-летний Мехмеди отыграл лишь 2 матча за «Вольфсбург», в которых провел на поле в сумме только 20 минут. Всего за «волков» швейцарец играл четыре года, проведя 84 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами и 14 результативными передачами.
🦂🔴⚪ Peki ya siz?#FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/rB6YKXBG3D— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2022
Источник — ФК Антальяспор
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