Экс-форвард Динамо перешел из Вольфсбурга в Антальяспор

Форвард «Вольфсбурга» Адмир Мехмеди, который в Украине известен по выступлениям в составе «Динамо», продолжит карьеру в клубе турецкой Суперлиги «Антальяспор».

С турецким клубом швейцарский футболист подписал контракт на 2,5 года. Другие подробности сделки не разглашаются.

В текущем сезоне 30-летний Мехмеди отыграл лишь 2 матча за «Вольфсбург», в которых провел на поле в сумме только 20 минут. Всего за «волков» швейцарец играл четыре года, проведя 84 матча, в которых отличился 13 забитыми мячами и 14 результативными передачами.