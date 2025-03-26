Фактор тренера. Булеца объяснил, почему променял Динамо на Александрию

Украинский вингер Сергей Булеца рассказал, почему решил перейти к «Александрии». Полузащитник заявил, что решающим фактором стал возглавляющий клуб Руслан Ротань.

– Сергей, что побудило вас принять предложение Александрии?

– Поступило конкретное предложение, которое меня устроило. Хороший клуб с хорошим тренером. С Ротанем работал еще в молодежке. Благо, все вышло. Я сюда пришел ради тренера и написать историю клубу и городу.

– Успели обжиться на новом месте?

– Я здесь несколько дней. Практически всех ребят знаю, как они меня. Меня здесь ждали, присылали поздравления с переходом.

– Возвращение в УПЛ после 1,5 лет в Польше входило в ваши планы?

– Я очень счастлив, что появился этот вариант.