Палмейрас расторг контракт с Луисом Адриано

Бразильский «Палмейрас» договорился о досрочном расторжении контракта с 34-летним форвардом Луисом Адриано, известным в Украине по многолетним выступлениям в составе «Шахтера».

Переговоры продолжались несколько недель. Футболист хотел сразу получить всю причитающуюся ему до конца контракта сумму, но клуб настоял на ее части, и в итоге стороны пришли к соглашению.

У Луиса Адриано была одна из самых высоких зарплат в «Палмейрасе», по причине чего клуб сумел существенно разгрузить соответствующую ведомость.

В последнее время форвард тренировался отдельно от первой команды, но был готов доработать свой контракт, рассчитанный до декабря 2023 года, полностью. Руководство «Палмейраса» сочло, что более не нуждается в услугах Луиса Адриано, и искало пути избавиться от ненужного игрока.

По имеющейся информации, Луис Адриано может продолжить карьеру как в Южной Америке, где на него претендуют «Ботафого», «Форталеза», «Флуминенсе» и «Серро Портеньо», так и вернуться в Европу, где в его услугах нуждается «Антальяспор».