Палмейрас расторг контракт с Луисом Адриано

Бывший форвард «Шахтера» вскоре может вернуться в Европу

  • 02.02.2022 10:56
  • 723 просмотра
  • 5 комментариев
Палмейрас расторг контракт с Луисом Адриано
© ФК Палмейрас. Луис Адриано

Бразильский «Палмейрас» договорился о досрочном расторжении контракта с 34-летним форвардом Луисом Адриано, известным в Украине по многолетним выступлениям в составе «Шахтера».

Переговоры продолжались несколько недель. Футболист хотел сразу получить всю причитающуюся ему до конца контракта сумму, но клуб настоял на ее части, и в итоге стороны пришли к соглашению.

У Луиса Адриано была одна из самых высоких зарплат в «Палмейрасе», по причине чего клуб сумел существенно разгрузить соответствующую ведомость.

В последнее время форвард тренировался отдельно от первой команды, но был готов доработать свой контракт, рассчитанный до декабря 2023 года, полностью. Руководство «Палмейраса» сочло, что более не нуждается в услугах Луиса Адриано, и искало пути избавиться от ненужного игрока.

По имеющейся информации, Луис Адриано может продолжить карьеру как в Южной Америке, где на него претендуют «Ботафого», «Форталеза», «Флуминенсе» и «Серро Портеньо», так и вернуться в Европу, где в его услугах нуждается «Антальяспор».

Источник — Estadão

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    PUTIN-HUILO, 02.02.2022 11:08
    +2
    Человек-фэйерплэй напомнил о себе
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 02.02.2022 11:29
    +1
    феноменально деревянный футболист
    просто чудо что он провел такую не плохую , по клубам, карьеру
    Ссылка
    online
    Buvalii, 02.02.2022 11:17
    -1
    подскажите, а где новость о том, что глава судейского комитета Украины, Лучиано Лучи, пьяным в дым сидел на пассажирском месте в машине депутата от слуг народа -трухина, представителя Коломойского
    Ссылка
    aleks19826, 02.02.2022 11:11
    -1
    Луческу, поднапрягись. На сезон этот можно брать. Конечно не Жуниор Мораес, но тоже поназабивал сотню голов у нас
    Ссылка
    Андрій Машко, 02.02.2022 11:09
    -2
    Циган румунський нехай бере до шубних
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности