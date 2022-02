ФОТО. Обамеянг подписал контракт с Барселоной

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг переходит из «Арсенала» в «Барселону». 32-летний габонец подписал контракт с клубом.

Фотографию как Обамеянг и президент «Барселоны» подписывают контракт выложил инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий успешно прошел медобследование.

Официально о трансфере объявят утром 1 февраля.

Ранее сообщалось, что контракт Обамеянга с «Барселоной» будет действовать до конца текущего сезона, с возможностью пролонгации на следующий сезон.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.

