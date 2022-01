Источник: Обамеянг переходит из Арсенала в Барселону

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг переходит из лондонского «Арсенала» в испанскую «Барселону».

Как информирует журналист Николо Скира, 32-летний габонец переходит в каталонский клуб на постоянной основе. Его контракт будет действовать до конца текущего сезона, с возможностью пролонгации на следующий сезон.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.

