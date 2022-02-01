Источник: Обамеянг переходит из Арсенала в Барселону

Контракт будет действовать до конца сезона, с возможностью пролонгации

  • 01.02.2022 00:44
  • 382 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Обамеянг переходит из Арсенала в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг переходит из лондонского «Арсенала» в испанскую «Барселону».

Как информирует журналист Николо Скира, 32-летний габонец переходит в каталонский клуб на постоянной основе. Его контракт будет действовать до конца текущего сезона, с возможностью пролонгации на следующий сезон.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел за «Арсенал» 15 матчей, в которых забил 7 голов, если учитывать все турниры.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ёкарный Бабай, 01.02.2022 00:52
    -1
    Ожидание: Холанд
    Реальность: Обамеянг
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