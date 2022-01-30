ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал бразильского хавбека Лиона за 50 млн евро

Клуб АПЛ «Ньюкасл» подписал центрального полузащитника Бруно Гимараеса, которого ранее играл за французский «Лион».
24-летний бразилец подписал контракт с «сороками» на 4,5 года. Полузащитник будет играть в новой команде под номером 39.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 50 млн евро (из них 8 млн евро – в качестве бонусов).
В текущем сезоне Бруно Гимараес сыграл за «Лион» 25 матчей и сделал 6 ассистов во всех турнирах.
🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022
Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal.
Bem vindo, @brunoog97!
Looking good, @brunoog97! 🤩🤙— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022
⚫️⚪️ pic.twitter.com/blB8CXdrpm
Источник — ФК Ньюкасл
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