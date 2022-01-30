ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал бразильского хавбека Лиона за 50 млн евро

24-летний бразилец Бруно Гимараес подписал контракт с «сороками» на 4,5 года

  • 30.01.2022 20:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл подписал бразильского хавбека Лиона за 50 млн евро
© ФК Ньюкасл. Бруно Гимараес

Клуб АПЛ «Ньюкасл» подписал центрального полузащитника Бруно Гимараеса, которого ранее играл за французский «Лион».

24-летний бразилец подписал контракт с «сороками» на 4,5 года. Полузащитник будет играть в новой команде под номером 39.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 50 млн евро (из них 8 млн евро – в качестве бонусов).

В текущем сезоне Бруно Гимараес сыграл за «Лион» 25 матчей и сделал 6 ассистов во всех турнирах.

Источник — ФК Ньюкасл

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