ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил Луиса Диаса

Как и сообщалось ранее, «Ливерпуль» подписал флангового футболиста «Порту» Луиса Диаса. 30 января пресс-служба клуба официально объявила о трансфере. Детали трансфера не раскрывают.
Ожидается, что за Диаса «Ливерпуль» заплатит 40 млн евро + 20 миллионов в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне Луис Диас провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
The moment you’ve been waiting for…— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022
Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl
Источник — Sport.ua
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