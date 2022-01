ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль купил Луиса Диаса

Как и сообщалось ранее, «Ливерпуль» подписал флангового футболиста «Порту» Луиса Диаса. 30 января пресс-служба клуба официально объявила о трансфере. Детали трансфера не раскрывают.

Ожидается, что за Диаса «Ливерпуль» заплатит 40 млн евро + 20 миллионов в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Луис Диас провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

The moment you’ve been waiting for…



Luis Diaz is a RED 🔴 #VamosLuis pic.twitter.com/wl9koUlPgl