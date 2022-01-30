ВИДЕО. МЕДВЕДЕВ – о выкриках болельщиков: «Идиоты без мозгов»

Российский теннисист Даниил Медведев снова отметился резкими высказываниями во время матча Открытого чемпионата Австралии.
В третьем сете финального поединка против Рафаэля Надаля судья попросил Медведева не создавать давление на болбоев, действия которых почему-то раздражали россиянина.
Medvedev cracks it AGAIN - this time at the ballkids! 😳— Wide World of Sports (@wwos) January 30, 2022
Nobody is safe from Daniil's rage!#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/AS4wTC2hS6
А после завершения партии, которую выиграл испанец, Даниил даже попросил судью на вышке огласить, что болельщики, которые выкрикивают между первой и второй подачами – идиоты.
«Они идиоты. Нет мозгов, пустая башка. Наверное в их жизни все очень плохо», – сказал на эмоциях российский теннисист.
Стоит признать, что практически весь стадион во время каждого розыгрыша болел за испанца.
ВИДЕО. «Ты что, тупой?!» Медведев жестко накричал на судью
"They are idiots. No brains. Empty brains. Probably in their life it must be very bad" Medvedev on the crowd interrupting serves. #ausopen pic.twitter.com/iotW1cpQnQ— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) January 30, 2022
Источник — Sport.ua
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