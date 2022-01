ВИДЕО. МЕДВЕДЕВ – о выкриках болельщиков: «Идиоты без мозгов»

Российский теннисист Даниил Медведев снова отметился резкими высказываниями во время матча Открытого чемпионата Австралии.



В третьем сете финального поединка против Рафаэля Надаля судья попросил Медведева не создавать давление на болбоев, действия которых почему-то раздражали россиянина.

Medvedev cracks it AGAIN - this time at the ballkids! 😳



Nobody is safe from Daniil's rage!#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now. Ad-Free Live & On Demand on Stan Sport pic.twitter.com/AS4wTC2hS6