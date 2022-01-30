ВИДЕО. МЕДВЕДЕВ – о выкриках болельщиков: «Идиоты без мозгов»

Российский теннисист снова недоволен

  • 30.01.2022 14:26
  • 2874 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. МЕДВЕДЕВ – о выкриках болельщиков: «Идиоты без мозгов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев снова отметился резкими высказываниями во время матча Открытого чемпионата Австралии. 
 
В третьем сете финального поединка против Рафаэля Надаля судья попросил Медведева не создавать давление на болбоев, действия которых почему-то раздражали россиянина.

А после завершения партии, которую выиграл испанец, Даниил даже попросил судью на вышке огласить, что болельщики, которые выкрикивают между первой и второй подачами – идиоты.
 
«Они идиоты. Нет мозгов, пустая башка. Наверное в их жизни все очень плохо», – сказал на эмоциях российский теннисист.
 
Стоит признать, что практически весь стадион во время каждого розыгрыша болел за испанца.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 30.01.2022 14:31
    +10
    Весь мир ненавидит мокшанцев. За что этих фашистов любить?
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    Diamond13
    Diamond13, 30.01.2022 14:34
    +8
    типовий кацапоїд
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    Sandr Evych
    Sandr Evych, 30.01.2022 15:21
    +1
    Кацапському бидлу потрібно звикати що весь світ його зневажає та презирає...
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    kaka
    kaka, 30.01.2022 15:23
    0
    Народ во-первых выкрики были в обе стороны во-вторых это такая тактика Медведя-он злит сам себя чтоб переломить сложные моменты партии
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 30.01.2022 14:40
    -4
    По фиг. Мы за Стаховского
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