Девушка форварда МЮ Гринвуда заявила, что он ее избил

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд оказался в эпицентре скандала. Девушка футболиста, модель Гарриет Робсон обвинила его в домашнем насилии.
Девушка выложила в Instagram видео и фото, где видны следы побоев.
«Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.
20-летний Гринвуд в этом сезоне сыграл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», забил шесть мячей.
Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man 😕😕😕 pic.twitter.com/eqq3xXRGeR— Nathalie🥊🇱🇧 (@NatiAFC) January 30, 2022
Источник — Sport.ua
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