Девушка форварда МЮ Гринвуда заявила, что он ее избил

Неожиданные обвинения в адрес молодого футболиста

  • 30.01.2022 11:06
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Девушка форварда МЮ Гринвуда заявила, что он ее избил
© Daily Mail

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд оказался в эпицентре скандала. Девушка футболиста, модель Гарриет Робсон обвинила его в домашнем насилии.

Девушка выложила в Instagram видео и фото, где видны следы побоев.

«Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.

20-летний Гринвуд в этом сезоне сыграл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», забил шесть мячей.

Источник — Sport.ua

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