Девушка форварда МЮ Гринвуда заявила, что он ее избил

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд оказался в эпицентре скандала. Девушка футболиста, модель Гарриет Робсон обвинила его в домашнем насилии.

Девушка выложила в Instagram видео и фото, где видны следы побоев.

«Для всех, кто хотел знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной», — написала Робсон.

20-летний Гринвуд в этом сезоне сыграл 24 матча за «Манчестер Юнайтед», забил шесть мячей.

Look what Mason Greenwood’s girlfriend posted on her story… Domestic violence is absolutely terrifying man 😕😕😕 pic.twitter.com/eqq3xXRGeR