Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Огромный шанс для обоих теннисистов воспользоваться отсутствием Новака Джоковича

  • 29.01.2022 22:35
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Рафаэль Надаль – Даниил Медведев. Прогноз и анонс на финал Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев и Рафаэль Надаль

30 января бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль (№5 ATP) снова сразится за титул на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В финальном поединке испанец сыграет против второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева. 
 
Встреча пройдет на арене Рода Лейвера и начнется в 10:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 800 очков и около 1,54 млн американских долларов в дополнение к 1200 рейтинговым баллам и 1,54 млн призовых, которые уже заработаны. 
 
Для Надаля это будет уже шестой финал Australian Open (один титул), для Медведева – второй (пока без титулов).
 
Рафаэль Надаль
 
Осенью 2020-го испанец уверенно выиграл перенесенный Ролан Гаррос и казалось, что еще пару сезонов он может играть на самом высоком уровне. Но уже через полгода на Открытом чемпионате Франции, который проходил в уже привычное время, Рафа неожиданно уступил Новаку Джоковичу в полуфинале. На этой стадии ранее он не проигрывал никогда и было ясно, что с Надалем не все в порядке. Как оказалось, Короля грунта беспокоила хроническая травмы стопы, которая внесла коррективы во всю его карьеру. Рафаэль пропустил Уимблдон и Олимпиаду, попробовал вернуться на соревнованиях в Вашингтоне, но быстро понял, что еще не готов. На этом сезон для испанца был закончен, он впервые за 17 лет даже не квалифицировался на Итоговый турнир.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

К счастью для испанца и для всех болельщиков тенниса, карьера великого спортсмена на этом не закончилась и он сумел восстановить свой организм. Перед началом сезона Рафа сыграл на выставочных соревнованиях в Абу-Даби, где еще и успел заразиться коронавирусом. Но никаких серьезных последствий это не принесло и на австралийской земле он сразу же выиграл небольшой турнир в Мельбурне. Было непросто, но это вселило в него уверенность. Неделю перед Australian Open Надаль отдыхал, а потом взялся за дело. Лишь в одном поединке Рафа был в чрезвычайно опасной ситуации, но канадец Денис Шаповалов после камбэка с 0:2 по сетах на 2:2 провалил начало пятой партии, а дальше исход матча был понятен. Как стало известно чуть позже, в конце второй партии Надаль получил тепловой удар, а также испытывал проблемы с желудком. В четвертой партии даже пришлось пить таблетки, после которых спортсмену стало легче. В остальных поединках таких проблем не было, а преимущество испанца было более ощутимым.
 
Даниил Медведев
 
Российский теннисист на прошлом мейджоре не позволил Новаку Джоковичу выиграть 21-й Шлем, чем заслужил статус одного из топовых теннисистов на харде. После депортации серба из Австралии именно Медведев считался фаворитом перед началом соревнований, в этом нет ничего удивительного. Не стоит забывать, что Даниил в четвертый раз сыграет в финале мейджора, таким показателем из «молодых и перспективных» может похвастаться только Доминик Тим. Но австриец все же на 2,5 года старше, ему не так далеко до 30-ти.
 
На кортах Мельбурна Медведев порой показывал далеко не самый лучший свой теннис, но этого уровня хватало для побед. По одному сету пришлось отдать Нику Кирьосу и Максиму Кресси, а Феликс Оже-Альяссим и вовсе должен был отправлять Медведева домой. Канадец показывал, возможно, лучшую игру в карьере, но в решающие моменты ему всегда чего-то не хватало. Россиянин оформил камбэк с 0:2 по сетам, получил двойной брейкпоинт при подаче на матч, но все же дожал 21-летнего канадца. В полуфинале Даниил одолел удобного для себя Стефаноса Циципаса, но во втором сете потерял самообладание и накричал на судью, за что был оштрафован на 12 тысяч долларов. Ранее россиянин много нервничал и в матче с Кресси, который возвращает серв-энд-воллей на большие экраны, поэтому в финале можно ожидать еще одно представление. Надаль своими долгими приготовлениями к подачам точно даст повод.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Путь на турнире

Стадия   Надаль    Медведев
1-й круг  Гирон (6-1 6-4 6-2) №66 ATP   Лаасконен (6-1 6-4 7-6) №91 ATP
2-й круг   Ханфманн (6-2 6-3 6-4) №126 ATP   Кирьос (7-6 6-4 4-6 6-2) №115 ATP
3-й круг   Хачанов (6-3 6-2 3-6 6-1) №30 ATP   ван де Зандсхулп (6-4 6-4 6-2) №57 ATP
4-й круг   Маннарино (7-6 6-2 6-2) №69 ATP   Кресси (6-2 7-6 6-7 7-5) №70 ATP
1/4 финала  Шаповалов (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3) №14 ATP   Оже-Альяссим (6-7 3-6 7-6 7-5 6-4) №9 ATP
1/2 финала  Берреттини (6-3 6-2 3-6 6-3) №7 ATP   Циципас (7-6 4-6 6-4 6-1) №4 ATP

Матч между собой
 
Это будет пятая встреча, Надаль ведет 3:1, но последний матч выиграл Медведев. Впервые теннисисты встретились в финале Мастерса в Монреале-2019 и тогда испанец даже не заметил молодого оппонента. Но в следующих поединках пришлось хорошенько потрудиться. Самый запоминающийся матч состоялся в финале US Open-2019, когда россиянин сумел перевести поединок в финальную партию после 0:2 по сетам. Матч продолжался почти пять часов, но победил более опытный теннисист. Кстати, до того Медведев проиграл все свои пятысетовики в карьере, а в последних четырех одержал три победы. 
 
Прогноз
 
Надаль признался, что не ожидал от себя того, что он сможет пробиться в финал. Честно говоря, казалось, что даже выход в полуфинал в текущей ситуации станет для него большой победой. Но отсутствие Джоковича, видимо, так окрылило испанца, что он решил отдать себя всего, дабы завоевать 21-й Шлем. Сделать он это может, но до начала матча шансов у Рафы все же чуть меньше, чем у соперника.
 
В предстоящем поединке Рафаэлю крайне важно будет зарабатывать легкие очки за счет подачи, каждый затяжной розыгрыш в перспективе будет идти в пользу россиянина, который моложе и играет на задней линии не хуже. Надаль на этом турнире практикует очень мощную подачу, из-за чего чаще делает двойные, но имеет 80% выигранных мячей на первой и почти 58% на второй. Это позволит быть конкурентным с более высоким соперником, который является одним из лучших подающих в туре. Дальше дело за физическим состоянием и моральной устойчивостью. Опыт таких матчей есть у обоих, битва обещает быть захватывающей.
 
Прогноз: Победа Медведева в пяти сетах

 

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Владимир Клепач, Sport.ua

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