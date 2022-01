Тальяфико хочет в Барселону

29-летний аргентинский левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико мечтает о переходе в каталонскую «Барселону».

Тальяфико надеется, что «Аякс» отпустит его в испанский клуб. При этом нидерландцы не хотят отдавать футболиста в аренду.

Николас защищает цвета «Аякса» после перехода из «Индепендьенте» зимой 2018 года за €4 миллиона. В текущем сезоне Тальяфико провел за «Аякс» 15 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2018 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €16 миллионов.

