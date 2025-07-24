50 млн за защитника. Челси перехватил трансферную цель Арсенала
19-летний Йорреал Хато близок к переходу к «синим»
Лондонский «Челси» находится в шаге от трансфера левого защитника «Аякса» Йоррела Хато.
По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб предложил за футболиста 50 миллионов евро. Контракт между Хато и «синими» уже согласован, продлится соглашение до 2033 года.
На счету Хато 111 поединков за «Аякс», в которых защитник оформил четыре гола и девять ассистов.
Ранее Йоррела активно сватали в лондонский «Арсенал».
Jorrel #Hato is one step away to #Chelsea from #Ajax for 50M. The left back wants to join #CFC and has already agreed personal terms for a contract until 2033. #transfers https://t.co/v9BQPQEkqW— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 24, 2025
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