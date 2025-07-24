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  4. 50 млн за защитника. Челси перехватил трансферную цель Арсенала
Англия
24 июля 2025, 12:46 | Обновлено 24 июля 2025, 12:48
1082
0

50 млн за защитника. Челси перехватил трансферную цель Арсенала

19-летний Йорреал Хато близок к переходу к «синим»

24 июля 2025, 12:46 | Обновлено 24 июля 2025, 12:48
1082
0
50 млн за защитника. Челси перехватил трансферную цель Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Лондонский «Челси» находится в шаге от трансфера левого защитника «Аякса» Йоррела Хато.

По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб предложил за футболиста 50 миллионов евро. Контракт между Хато и «синими» уже согласован, продлится соглашение до 2033 года.

На счету Хато 111 поединков за «Аякс», в которых защитник оформил четыре гола и девять ассистов.

Ранее Йоррела активно сватали в лондонский «Арсенал».

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Андрей Витренко Источник: Николо Скира
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