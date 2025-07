50 млн за защитника. Челси перехватил трансферную цель Арсенала

Лондонский «Челси» находится в шаге от трансфера левого защитника «Аякса» Йоррела Хато.

По информации инсайдера Николо Скиры, английский клуб предложил за футболиста 50 миллионов евро. Контракт между Хато и «синими» уже согласован, продлится соглашение до 2033 года.

На счету Хато 111 поединков за «Аякс», в которых защитник оформил четыре гола и девять ассистов.

Ранее Йоррела активно сватали в лондонский «Арсенал».

