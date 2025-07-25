Аякс не оставил мокрого места от чемпиона Шотландии в Кубке Комо

24 июля в полуфинале товарищеского кубка нидерландский "Аякс" победил шотландский "Селтик" со счетом 5:1.

В первом тайме команды показали довольно ровную игру. На 16-й минуте Бергхюйс открыл счет в матче, а вот на 21-й Хен Джун Ян сумел вернуть «Селтик» в игру.

Второй тайм был полностью за нидерландскими футболистами. На 47-й минуте Классен сделал счет 2:1.

На 59-й минуте второй гол забил Бергхюйс, а затем Боуман и Бунида довели счет до разгромного.

В воскресенье, 27 июля, «Аякс» сыграет в финале Кубка Комо против хозяев турнира.

В тот же день «Фиорентина» проводила товарищескую игру с «Гроссето». «Фиалки» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Кубок Комо. 1/2 финала

Аякс Амстердам – Селтик – 5:1

Голы: 1-0 Бергхюйс, 16, 1-1 Хен Джун Ян, 21, 2-1 Классен, 47, 3-1 Бергхюйс, 59, 4-1 Боуман, 71, 5-1 Бунида, 83

Гроссето – Фиорентина – 0:3

Голы: Браши, 45+1, Монтенегро, 45+2, Бьянко, 58