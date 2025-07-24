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Товарищеские матчи
Аякс
24.07.2025 21:30 - : -
Селтик
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Нидерланды
24 июля 2025, 03:44 |
9
0

Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 24 июля в 21:30 по Киеву

24 июля 2025, 03:44 |
9
0
Аякс – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля на Джузеппе Синигалья пройдет товарищеский матч, в котором Аякс встретится с Селтиком. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Аякс

Команда не так давно подтвердила свой статус исторического гранда голландского футбола актуальными успехами, в 2019-2022 годах трижды выиграв Эредивизию. Но потом сменился и тренер, и частично руководство, и с вершины скинули оппоненты. 2023/2024 был долго и вовсе провальным, и только в концовке получилось добиться относительно удовлетворительного успеха. Год назад в Амстердаме появился Фариоли, и с ним до последнего боролись за возвращение титула. Но первое место все же упустили, и итальянец подал в отставку.

Его сменил Хейтинга, местная легенда как футболист, но начинающий наставник. Серьезно изменился и состав, и в том числе ушли Соса, Хендерсон, Расмусен. Впрочем, есть и новички, за Моро Вальядолиду выложили даже 11 миллионов. И обновленный клуб показывает фирменный, яркий, атакующий, и достаточно успешный футбол, пусть и пока что на уровне товарищеских матчей.

Селтик

Клуб сейчас показывает то, что не вышло у Аякса. Он уж точно безоговорочно доминирует в шотландском футболе (с разовой оговоркой, когда Рейджерс при Джеррарде), штампуя титулы. Ничего не изменилось и в прошлом сезоне, более того, тогда выиграли 29 из 38 матчей, прибавив Кубок Лиги. Правда, в концовке, играя финал Кубка Шотландии против Абердина, упустили в концовке преимущество из-за автогола Шмейхеля, а потом и проиграли в серии пенальти.

Сейчас Брендан Роджерс готовит подопечных не столько к началу нового сезона в Шотландии, сколько к квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне, кстати, там получилось выйти в плей-офф, и там создать проблемы для Баварии, забив ей всего на гол меньше. При этом летом успели продать в Комо одного из лидеров, Кюна, при этом не спеша усилившись. Разве что Тирни все же вернулся на родину.

Статистика личных встреч

У клубов по три победы в восьми официальных матчах. Еще раз, в товарищеском поединке, разгромно выиграл Аякс.

Прогноз

Букмекерские конторы не выделяют в этой паре какого-то фаворита. Согласимся и выберем нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Аякс
24 июля 2025 -
21:30
Селтик
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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