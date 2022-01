Стало известно, почему Малиновский не попал в заявку на матч с Интером

Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не сыграет в поединке 22-го тура Серии А против «Интера».

Украинец не попал в заявку «Аталанты» на игру, так как сдал позитивный тест на коронавирус. Руслан по медицинским протоколам отправлен на карантин. Аналогичная ситуация у Йосипа Иличича.

Напомним, также вне заявки команды из Бергамо оказались Дуван Сапата, Робин Госенс, Ханс Хатебур, Йоаким Меле и Рафаэл Толой.

Стартовые составы команд.

📣 | LINE-UP



Here's the starting 1️⃣1️⃣ picked by Simone Inzaghi for #AtalantaInter 👇



Powered by @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/ced0Fw31qL