Малиновский не сыграет с Интером

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не сыграет в поединке 22-го тура Серии А с «Интером». Украинец не попал в заявку «Аталанты» на игру. Также вне заявки оказались Сапата, Гозенс, Хатебур, Мэле и Толои.

О причинах отсутствия этих игроков не сообщается.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Матч «Аталанта» - «Интер» состоится в воскресенье, 16 января. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.