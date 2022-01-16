Малиновский не сыграет с Интером

Полузащитник «Аталанты» пропустит поединок 22-го тура Серии А

  • 16.01.2022 20:57
  • 2759 просмотров
  • 7 комментариев
Малиновский не сыграет с Интером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не сыграет в поединке 22-го тура Серии А с «Интером». Украинец не попал в заявку «Аталанты» на игру. Также вне заявки оказались Сапата, Гозенс, Хатебур, Мэле и Толои.

О причинах отсутствия этих игроков не сообщается.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

Матч «Аталанта» - «Интер» состоится в воскресенье, 16 января. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(24 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 21:11
    +6
    Что-то тут не понятное
    Ссылка
    OttoKesterr
    OttoKesterr, 16.01.2022 21:14
    +5
    Ковід походу
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 16.01.2022 21:14
    +3
    Что там случилось, или опять ковид в команде, или ещё что то. Но даже в запасе чтобы не было, я думаю это не реально.
    Ссылка
    Maximus Incognitos
    Maximus Incognitos, 16.01.2022 21:29
    +1
    Жаль, Руслана будет очень не хватать Аталанте
    Ссылка
    Mac_Gyver
    Mac_Gyver, 16.01.2022 21:24
    +1
    Ну и отлично, сэкономлю почти два часа времени.
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 21:35
    0
    Все же ковид, уже официально
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 21:14
    0
    Хм, странно...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности