Малиновский не сыграет с Интером

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский не сыграет в поединке 22-го тура Серии А с «Интером». Украинец не попал в заявку «Аталанты» на игру. Также вне заявки оказались Сапата, Гозенс, Хатебур, Мэле и Толои.
О причинах отсутствия этих игроков не сообщается.
В нынешнем сезоне Руслан Малиновский сыграл 18 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.
Матч «Аталанта» - «Интер» состоится в воскресенье, 16 января. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.