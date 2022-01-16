16 января в 21:45 состоится поединок 22-го тура итальянской Серии А, в котором сразятся «Аталанта» и «Интер».
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Аталанта – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📣 | LINE-UP— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) January 16, 2022
Here's the starting 1️⃣1️⃣ picked by Simone Inzaghi for #AtalantaInter 👇
Powered by @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/ced0Fw31qL
Источник — Sport.ua
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