Матч Севилья – Бетис досрочно прерван. Фанаты бросили в игрока палкой

Матч 1/8 Кубка Испании по футболу между «Бетисом» и «Севильей» был прерван при счете 1:1 из-за поведения болельщиков «Бетиса».

В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. После этого главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отправил команды в раздевалку. Как в итоге оказалось, в футболиста прилетела пластиковая палка.

Вскоре Федерация футбола Испании сообщила, что поединок прерван, а решение по нему будет приниматься позже.

Someone managed to take this inside the stadium, throw it from the stands and hit Joan Jordan in the head with it so the game is suspended. Seville derby is crazy. pic.twitter.com/oFpjIAMGD1