Двухдневный матч. Бетис выиграл у Севильи доигрывание кубкового поединка

В Севилье состоялось доигрывании перенесенный матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» победил «Севилью» со счетом 2:1.

Днем ранее игра была прервана в концовке первого тайма при счете 1:1 из-за того, что зрители устроили беспорядки и бросали предметы в игроков. Так, у хавбека «Севильи» Хоана Хордана, в которого с трибун бросили палку, диагностирована черепно-мозговая травма.

В доигрывании матча победный гол для «Бетиса» в севильском дерби забил Серхио Каналес.

Кубок Испании. 1/8 финала (доигрывание)

Бетис – Севилья – 2:1

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35.

Бетис: Руй Силва, Гонсалес, Пеццела, Алекс Морено, Бельерин (Сабали, 39), Виллиам Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 79), Каналес, Фекир, Борха Иглесиас

Севилья: Пастор, Гудель (Кунде, 39), Диего Карлос, Рекик (Ромеро, 78), Монтиэль (Сарсана, 90), Хоан Хордан (Акунья, 39), Ракитич, Оливер Торрес, Гомес, Окампос, Мир (Корона, 67)

Предупреждения: Фекир, 1, Виллиам Карвалью, 61, Алекс Морено, 78 – Окампос, 23, Монтиэль, 64, Кунде, 90, Акунья, 90.