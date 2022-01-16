Бетис
2 : 1
Севилья
16.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Двухдневный матч. Бетис выиграл у Севильи доигрывание кубкового поединка

Победный гол для «Бетиса» в севильском дерби забил Серхио Каналес

  • 16.01.2022 19:31
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
Двухдневный матч. Бетис выиграл у Севильи доигрывание кубкового поединка
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Севилье состоялось доигрывании перенесенный матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором «Бетис» победил «Севилью» со счетом 2:1.

Днем ранее игра была прервана в концовке первого тайма при счете 1:1 из-за того, что зрители устроили беспорядки и бросали предметы в игроков. Так, у хавбека «Севильи» Хоана Хордана, в которого с трибун бросили палку, диагностирована черепно-мозговая травма.

В доигрывании матча победный гол для «Бетиса» в севильском дерби забил Серхио Каналес.

Кубок Испании. 1/8 финала (доигрывание)

Бетис – Севилья – 2:1 

Голы: Фекир, 39, Каналес, 73 – Гомес, 35.

Бетис: Руй Силва, Гонсалес, Пеццела, Алекс Морено, Бельерин (Сабали, 39), Виллиам Карвалью, Родригес, Хуанми (Тельо, 79), Каналес, Фекир, Борха Иглесиас

Севилья: Пастор, Гудель (Кунде, 39), Диего Карлос, Рекик (Ромеро, 78), Монтиэль (Сарсана, 90), Хоан Хордан (Акунья, 39), Ракитич, Оливер Торрес, Гомес, Окампос, Мир (Корона, 67)

Предупреждения: Фекир, 1, Виллиам Карвалью, 61, Алекс Морено, 78 – Окампос, 23, Монтиэль, 64, Кунде, 90, Акунья, 90.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 19:53
    -1
    Помню матч Депортиво Милан... там болельщик кинул копье на поле. и попал в воротаря вроде Аббиати . или в кого то друго... Давно было смутно припоминаю.. но была это просто жесть... Так матч спокойно продолжили... А тут палочка с пластмассы и все.. Матч был в ЛЧ точно помню депор принимал дома Милан и проиграл тогда 0:1 Забил за Милан Томас хельвег.. 2000 год был Искала в нете этот инцедент нигде не нашла.... Может Олды помнят этот момент.. напишут что-то..
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