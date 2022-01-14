В воскресенье, 16 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет «Арсенал».

Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм». Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Тоттенхэм»

Несмотря на не слишком удачный старт сезона, в последнее время «Тоттенхэм» воспрянул духом. В активе команды серия из 8-ми матчей без поражений — 5 побед и 3 ничейных результата. Это позволило «шпорам» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, имея в активе 33 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 23-20.

Да, вы не ошиблись. Некогда грозный в атаке Тоттенхэм за 18 матчей забил всего 23 мяча. Да, команде еще предстоит наверстать пропущенные туры, но низкой результативности это никак не отменяет. Более того, 28-летний английский бомбардир «Тоттенхэма» Гарри Кейн в 17-ти сыгранных поединках АПЛ забил всего четыре гола. А ведь минувшим летом футболиста оценивали в €150 миллионов и говорили о его переходе в «Манчестер Сити»…

«Арсенал»

Похоже, что главный тренер «канониров» Микель Артета все-таки нашел инструкцию по управлению командой, и теперь специалист ее придерживается. После 20-ти сыгранных туров «Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков при разнице мячей 33-25.

В последних девяти матчах «Арсенал» потерпел четыре поражения, при этом пят раз выиграв. Вроде, и очки есть, но до настоящей стабильности еще далеко. Впрочем, и проигрывали «канониры» не последним командам: «Ливерпулю» (0:4), «Манчестер Юнайтед» (2:3), «Эвертону» (1:2) и «Манчестер Сити» (1:2). Причем именно за качество игры в поединке против «горожан» зрители и специалисты очень хвалили «Арсенал». Но, к сожалению для поклонников «канониров», три очка достались «МанСити».

Противостояние

Букмекеры традиционно считают хозяев фаворитами грядущего противостояния. На победу «Тоттенхэма» дают коэффициент 2,35. На победу «Арсенала» — 3,2. Ничья оценивается коэффициентом 3,4.

Но что-то подсказывает, что «Арсенал» обязательно увезет очки со стадиона «Тоттенхэма». Тем более, футбольное везение слегка задолжало «канонирам». И теперь самое время вернуть должок.

Ориентировочные составы:

«Тоттенхэм»: Льорис — Танганга, Санчес, Дэвис, Эмерсон Роял, Скипп, Хойбьерг, Сессеньон, Ло Чельсо, Моура, Кейн.

«Арсенал»: Рамздейл — Чеймберс, Холдинг, Габриэл, Тирни, Сака, Уайт, Локонга, Мартинелли, Ляказетт, Нкетиа.

16 января, воскресенье