Левандовски обойдет Месси? Определены кандидаты на звание игрока года ФИФА

ФИФА назвала трех кандидатов на звание лучшего игрока года. В топ-3 вошли форварды Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Победителя объявят 17 января.

Для Левандовски это шанс взять реванш у Месси, который получил Золотой мяч-2021. Многие считают, что награду должны были отдать Роберту.



🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!



🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?



🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9