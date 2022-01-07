Левандовски обойдет Месси? Определены кандидаты на звание игрока года ФИФА

ФИФА назвала трех кандидатов на звание лучшего игрока года. В топ-3 вошли форварды Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Победителя объявят 17 января.

Для Левандовски это шанс взять реванш у Месси, который получил Золотой мяч-2021. Многие считают, что награду должны были отдать Роберту.

