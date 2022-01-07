Левандовски обойдет Месси? Определены кандидаты на звание игрока года ФИФА

ФИФА назвала трех кандидатов на звание лучшего игрока года. В топ-3 вошли форварды Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси (ПСЖ) и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Победителя объявят 17 января.
Для Левандовски это шанс взять реванш у Месси, который получил Золотой мяч-2021. Многие считают, что награду должны были отдать Роберту.
🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022
🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?
🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl
🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina
🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9
Источник — Sport.ua
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