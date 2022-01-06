Спорт не пересекается с политикой? Стаховский поддержал Джоковича

Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии, которого не пустили в Австралию и аннулировали его визу.
Стаховский написал в Твиттере: «Когда в следующий раз кто-то скажет вам: «Спорт не пересекается с политикой», вы вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое «эго» не позволило лучшему теннисисту в мире въехать в страну, в которую «правительственные учреждения» разрешили въезд».
Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию
When next time somebody will tell you “ Sports is not interfering with politics” you remember the 6Jan2022 when purely political “ego”is not allowing best tennis player in the world to enter the country to which they “ governmental institutions” granted entry..🤦🏻♂️ @DjokerNole ✊🏻— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 5, 2022
Источник — Twitter
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