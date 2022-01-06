Спорт не пересекается с политикой? Стаховский поддержал Джоковича

Украинский теннисист высказал слова поддержки лидеру мирового рейтинга

  • 06.01.2022 02:40
  • 77 просмотров
  • 2 комментария
Спорт не пересекается с политикой? Стаховский поддержал Джоковича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский поддержал лидера мирового рейтинга Новака Джоковича из Сербии, которого не пустили в Австралию и аннулировали его визу.

Стаховский написал в Твиттере: «Когда в следующий раз кто-то скажет вам: «Спорт не пересекается с политикой», вы вспомните 6 января 2022 года, когда чисто политическое «эго» не позволило лучшему теннисисту в мире въехать в страну, в которую «правительственные учреждения» разрешили въезд».

Аннулировали визу. Новака Джоковича не пустили в Австралию

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    savant
    savant, 06.01.2022 03:09
    +1
    "в которую «правительственные учреждения» разрешили въезд" - тот факт что руководители Чемпионата Австралии дали добро чтоб он там играл не делает их "правительственным учреждением" и никак не значит что правительство поэтому разрешило ему въезд в страну...
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    Tileguy
    online
    Tileguy, 06.01.2022 03:14
    0
    В Австралію не впускають не вакцинованих і те, що йому анулювали візу ще раз доказує, що закон для всіх один та виключення не буде навіть для чемпіона. Політика тут ні до чого.
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