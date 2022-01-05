ОФИЦИАЛЬНО. Матч Арсенал – Ливерпуль в Кубке лиги перенесен

Полуфинальный матч Кубка Лиги «Арсенал» – «Ливерпуль» перенесен. Игра должна была состояться 6 января в Лондоне.
Причина – вспышка коронавируса среди игроков и тренеров «красных». Решение было принято после запроса «Ливерпуля».
Теперь команды сыграют 13 января, а затем 20 января.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса «Ливерпуль» закрыл тренировочную базу.
🚨 Our Carabao Cup Semi Final first leg fixture against Liverpool on Thursday 6 January has been postponed— Arsenal (@Arsenal) January 5, 2022
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Источник — Sport.ua
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