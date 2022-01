Брайтон купил самого молодого игрока в истории чемпионатов Европы

«Брайтон» официально объявил о подписании полузащитника ФК «Погонь Щецин» и сборной Польши Кацпера Козловски.

18-летний хавбек заключил с «чайками» контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Сумма трансфера не сообщается.

Козловски стал самым юным футболистом в истории чемпионатов Европы, когда в возрасте 17 лет и 246 дней сыграл на Евро-2020 против Испании.

Ранее «Брайтон» продал своего защитника в «Дженоа».

