Первый трансфер для Шевченко. Дженоа арендует защитника Брайтона

Лео Эстигор станет игроком «Дженоа»

  • 03.01.2022 13:45
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Первый трансфер для Шевченко. Дженоа арендует защитника Брайтона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лео Эстигор

«Дженоа» близка к первому подписанию во время январского трансферного окна. Клуб арендует до конца сезона центрального защитника «Брайтона» Лео Эстигора.

По информации итальянских СМИ, уже сегодня 22-летний норвежец должен прибыть в Геную.

Первую половину нынешнего сезона Эстигор провел в аренде в «Сток Сити». На его счету 1 гол в 13 матчах в Чемпионшипе. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» интересуется форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.

Источник — Sky Sport Italia

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