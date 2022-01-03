Первый трансфер для Шевченко. Дженоа арендует защитника Брайтона

«Дженоа» близка к первому подписанию во время январского трансферного окна. Клуб арендует до конца сезона центрального защитника «Брайтона» Лео Эстигора.

По информации итальянских СМИ, уже сегодня 22-летний норвежец должен прибыть в Геную.

Первую половину нынешнего сезона Эстигор провел в аренде в «Сток Сити». На его счету 1 гол в 13 матчах в Чемпионшипе. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» интересуется форвардом «Локомотива» Федором Смоловым.