Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда

Итальянский «Дженоа» проявляет интерес к подписанию нападающего «Локомотива» Федору Смолову.
Главный тренер итальянского клуба Андрей Шевченко находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми, по данным Metaratings.ru.
Также интерес к Федору Смолову проявляли «Зенит» и ЦСКА. По некоторым данным, «Локомотив» согласовал трансфер форварда в московское «Динамо» и в ближайшее время футболист станет игроком бело-голубых.
В текущем сезоне РПЛ Федор Смолов провел за «Локомотив» 15 матчей и забил 7 мячей.
Источник — Metaratings.ru
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