Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда

Итальянский клуб проявляет интерес к игроку «Локомотива» Федору Смолову

  • 02.01.2022 15:00
  • 1890 просмотров
  • 10 комментариев
Источник: Шевченко хочет, чтобы Дженоа приобрел российского форварда
© ФК Локомотив. Федор Смолов

Итальянский «Дженоа» проявляет интерес к подписанию нападающего «Локомотива» Федору Смолову.

Главный тренер итальянского клуба Андрей Шевченко находится в хороших отношениях со Смоловым и за несколько дней до Нового года встречался с ним на Карибском острове Сен-Бартелеми, по данным Metaratings.ru.

Также интерес к Федору Смолову проявляли «Зенит» и ЦСКА. По некоторым данным, «Локомотив» согласовал трансфер форварда в московское «Динамо» и в ближайшее время футболист станет игроком бело-голубых.

В текущем сезоне РПЛ Федор Смолов провел за «Локомотив» 15 матчей и забил 7 мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Metaratings.ru

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barsa2019
    Barsa2019, 02.01.2022 15:24
    +4
    Ваши "источники" давно не внушают доверия...
    Ссылка
    Andrew
    online
    Andrew, 02.01.2022 15:37
    +3
    Даже не читаю такую чушь!
    В Дженоа нет возможности подписывать игроков не с ЕС. Если и появится свободное место, то врядли эго займет какой то рискованный игрок
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 02.01.2022 15:39
    +1
    В Дженоа водки нет, так что утка.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 02.01.2022 15:13
    +1
    нахер той Смолов здався бревно рашистське, краще уже дійсно Довбика чи Шапаренко уже на худий кінець
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 02.01.2022 15:09
    +1
    Он что больной там в Италии совсем стал? Это потопит и так пробитый корабль
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 02.01.2022 15:19
    0
    а что вы хотели? это сладкое слово ОТКАТ! гораздо легче его получить от агента из СНГ
    Ссылка
    fifa2020
    fifa2020, 02.01.2022 15:16 (изменен)
    0
    Andrey_1992, 02.01.2022 15:13
    нахер той Смолов здався бревно рашистське, краще уже дійсно Довбика чи Шапаренко уже на худий кінець
    Шапаренко - це рівень Севільї, Валенсії, Аталанти, а не цього дна де "нашого" сеперика покликали))
    Ссылка
    fifa2020
    fifa2020, 02.01.2022 15:12 (изменен)
    0
    Шевченко - підпільний сепарок, завербований російськими олігархами! Чому Довбика би не взяти? Но, ні подавай йому - Смолова і Міранчука, скоро ще деревяного дюбу запросить... А про війну з росією він хотя би слово сказав??? Добре що його погнали зі збірної!
    Ссылка
    fifa2020
    fifa2020, 02.01.2022 15:29
    -1
    Ракіцкого не хоче підписати?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 02.01.2022 15:18
    -3
    Мудрое решение.
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