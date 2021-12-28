Еще одна проблема. Шевченко и капитан Дженоа заразились коронавирусом

У украинского специалиста в итальянском клуба дела идут не очень хорошо

  • 28.12.2021 19:45
  • 2714 просмотров
  • 4 комментария
Еще одна проблема. Шевченко и капитан Дженоа заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко и капитан команды Доменико Кришито 27 декабря сдали положительные тесты на коронавирус. Остальные члены команды получили отрицательные результаты. 

Сообщается, что итальянский клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующими нормативными актами, для борьбы с пандемией.

Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.

Следующий официальный матч команда из Генуи должна провести шестого января против «Сассуоло».

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Источник — ФК Дженоа

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.12.2021 20:04
    +3
    Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.
    Следующий официальный матч команда из Генуи должна провести шестого января против «Сассуоло».
    /
    Пр иронии судьбы
    Будет Первая победа
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 28.12.2021 19:47
    +2
    Хоть что-то в клубе положительно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.12.2021 20:16
    +1
    Теперь Шева может отмазаться - сказать ," что в это время болел ",
    про матчи Сассуоло- Дженоа 6 января,
    Дженоа- Специя 9 января,
    И может 12 января 1/8 Кубка Италии против Милана.
    /
    А если серьезно, то всем Здоровья.
    Ссылка
    Andrey111
    Andrey111, 28.12.2021 20:23
    0
    Началось в колхозе утро🙌
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