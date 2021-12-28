Еще одна проблема. Шевченко и капитан Дженоа заразились коронавирусом

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко и капитан команды Доменико Кришито 27 декабря сдали положительные тесты на коронавирус. Остальные члены команды получили отрицательные результаты.
Сообщается, что итальянский клуб немедленно проинформировал компетентные органы здравоохранения и применил все процедуры, предусмотренные действующими нормативными актами, для борьбы с пандемией.
Тренировки «Дженоа» возобновятся 29 декабря под руководством заместителя главного тренера Мауро Тассотти и технического персонала.
Следующий официальный матч команда из Генуи должна провести шестого января против «Сассуоло».
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Источник — ФК Дженоа
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Следующий официальный матч команда из Генуи должна провести шестого января против «Сассуоло».
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Пр иронии судьбы
Будет Первая победа
про матчи Сассуоло- Дженоа 6 января,
Дженоа- Специя 9 января,
И может 12 января 1/8 Кубка Италии против Милана.
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А если серьезно, то всем Здоровья.
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