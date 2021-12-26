Пятеро на выход. Шевченко составил черный список игроков Дженоа

Украинский тренер хочет попрощаться с некоторыми исполнителями

  • 26.12.2021 20:56
  • 2984 просмотра
  • 3 комментария
Пятеро на выход. Шевченко составил черный список игроков Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовится к началу зимнего трансферного окна.

По информации итальянских СМИ, украинский специалист уже составил список игроков, которые в ближайшее время покинут клуб из Генуи. Это защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохамед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо.

Перед новогодними праздниками «Дженоа» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. 

Ранее сообщалось, что капитан «Дженоа» отклонил предложение клуба МЛС «Торонто».

Источник — Calciomercato

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 26.12.2021 21:34
    0
    Перший кандидат на виліт- недотренер- клоун
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    DmitrySviridon
    DmitrySviridon, 26.12.2021 21:15
    0
    Украинцев купит???
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    zzg77
    zzg77, 26.12.2021 21:02
    0
    Все по "пять" !!!!
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