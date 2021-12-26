Пятеро на выход. Шевченко составил черный список игроков Дженоа

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко готовится к началу зимнего трансферного окна.

По информации итальянских СМИ, украинский специалист уже составил список игроков, которые в ближайшее время покинут клуб из Генуи. Это защитники Стефано Сабелли, Иван Радованович, полузащитники Мохамед Фарес и Маноло Портанова, а также форвард Фелипе Кайседо.

Перед новогодними праздниками «Дженоа» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что капитан «Дженоа» отклонил предложение клуба МЛС «Торонто».